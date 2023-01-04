يُوقّع الأكاديمي عبد العزيز قاسم، كتابه الجديد "بورقيبة المستمع الأكبر .. مع الزعيم بين أذن الرضى وأذن السخط''، الصادر عن دار "سراس للنشر"، وذلك يوم 10 جانفي 2023 بفضاء مكتبة الكتاب (ميتيال فيل)، على الساعة الرابعة مساءً.



وأراد المؤلف من خلال هذا الكتاب، "إزاحة غبار الأيام عن جبين زعيم رؤيويّ يحاول المتاجرون بالدين تشويه إنجازاته"، وفق تعبير الكاتب. كما يرمي هذا الإصدار إلى "الكشف عن ملامح غير متداولة لعبقرية الرجل. وإلى ذلك فإن هذه السردية تندرج ضمن التاريخ الصغير الذي يثري وينير التاريخ الكبير".



ويقول الدكتور عبد العزيز قاسم، عن المصطلح الوارد في عنوان كتابه، أي "المستمع الأكبر"، إنها تسمية "نحتناها" على قياس عبارة "المجاهد الأكبر" وعلى مقاسها، مضيفا أن التسمية "موضوعية، بالنظر إلى استماع الرئيس إلى الإذاعة، طوال ما يقارب ست ساعات يوميا"، كما أن استماعه "لا يقتصر على مجرد التلقّي، بل هو متفاعل مع كل ما يقع تحت سمعه من بثّ. وله في الأحاديث والبرامج السياسية والاجتماعية والأدبية والفنية والترفيهية، رأي وتوجيهات يُفضي بها إلى المدير العام للإذاعة والتلفزة، من خلال اتصالات هاتفية ومقابلات بالقصر الرئاسي متواترة، معلنة وغير معلنة".



ويضيف الكاتب أن "بورقيبة كان يعتبر الإذاعة (والتلفزة بدرجة أقل)، امتدادًا لاتصاله المباشر، أيام كان يلتحم بالجماهير وهو يجوب البلاد، طولا وعرضا، موقظا، محفّزا للهمم وقد ازداد اهتمامه بهذا الجهاز، مبشّرا بالحداثة وبتحرير العقول، من سلطان الخرافة".



يُذكر أن عبد العزيز قاسم، هو جامعي مبرّز في اللغة والآداب العربية وكاتب باللغتين العربية والفرنسية، له دواوين شعرية ودراسات في الشعر والأدب المقارن. تقلد مسؤوليات في مجالات الثقافة والاتصال والتعاون الثقافي الدولي. وتولى أيضا الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة التونسية مرتين في ثمانينات القرن الماضي. وقد كانت له على غرار أسلافه على رأس المؤسسة، صلاته بالرئيس الأسبق "الزعيم الحبيب بورقيبة"، مباشرة ومتواترة.







