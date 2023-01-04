الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف... الدعوة الى الترفيع في أسعار الحليب والتحكم في كلفة انتاج الاعلاف المصنعة لإنقاذ قطيع الماشية

دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي، اليوم الاربعاء، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ قطيع الماشية من الاندثار ولتأمين تواصل إنتاج الألبان في البلاد



وقال لعبيدي في تصريح ل"وات"، أن منظومة تربية الماشية والألبان "مهددة بالإفلاس"، في ظل تواصل ارتفاع كلفة الإنتاج وغلاء أسعار الأعلاف وعدم قدرة المربين على مسايرة النسق الجنوني لارتفاع تكلفة الإنتاج، سيما وأن البلاد تعيش على وقع حالة الجفاف الذي يتواصل إلى السنة الثانية على التوالي، على حد تعبيره.



واعتبر أن عدم الترفيع في أسعار الحليب عند الانتاج اثر سلبا على المحافظة على القطيع ودفع العديد من المربين إلى التفريط في جزء منه يصل حسب تقديره إلى أكثر من 15 بالمائة، بما يستوجب التدخل العاجل لتعديل أسعار الحليب عند الانتاج والتحكم في أسعار المواد التي تدخل في تركيبة الاعلاف المصنعة وخاصة المستوردة منها ، داعيا إلى وضع خطة لتطوير الزراعات العلفية السقوية قصد المحافظة على القطيع وتطوير إنتاج الألبان في البلاد.



