تونس الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية الى الحذر بسبب اشغال صيانة بالنقطة الكلم 16 باتجاه سوسة

تونس الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية الى الحذر بسبب اشغال صيانة بالنقطة الكلم 16 باتجاه سوسة

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 12:18 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعت شركة تونس الطرقات السيارة، الأربعاء، مستعملي الطريق السيارة أ1 شمالية، الى توخي الحذر باعتبار أشغال صيانة المعبد التي يتم القيام بها على مستوى النقطة الكيلومترية 16 باتجاه سوسة، على مستوى محول برج السدرية.

ونبهت الشركة في بلاغ لها نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، مستعملي الطريق الى ضرورة احترام العلامات الموضوعة للغرض.
وأكدت تونس للطرقات السيارة، في السياق ذاته، تواصل هذه الأشغال لتشمل العديد من النقاط المتضررة بشبكة الطرقات السيارة حسب برنامج دوري.

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