الاستماع الى عبير موسي كشاكية في قضية ضد قيادات بحركة النهضة

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستمثل اليوم الأربعاء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع لها كشاكية في قضية كانت رفعتها سنة 2018 ضد قيادات بحركة النهضة.وأضافت في تسجيل مصور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن القضية المرفوعة تتمثل في توجيه اتهامات تتعلق بالانتماء الى تنظيم ارهابي والضلوع في جرائم ارهابية منها جريمة التسفير إلى بؤر التوتر، ضد راشد الغنوشي وعلى العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني.وأبرزت أن القضية تم حفظها في 15 ماي 2019 دون القيام بالأبحاث اللازمة ، قبل أن الرجوع عن هذا القرار من قبل النيابة العمومية التى طلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات، وذلك بعد تحرك قام به الحزب لدى القطب، مؤكدة أن الأدلة التى تمتلكها ثابتة صوتا وصورة.وكان الحزب الدستوري الحر أفاد في بيان أصدره بداية شهر ديسمبر الماضى بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر .