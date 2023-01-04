الاستماع الى عبير موسي كشاكية في قضية ضد قيادات بحركة النهضة

الاستماع الى عبير موسي كشاكية في قضية ضد قيادات بحركة النهضة

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 11:36 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أنها ستمثل اليوم الأربعاء بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للاستماع لها كشاكية في قضية كانت رفعتها سنة 2018 ضد قيادات بحركة النهضة.

وأضافت في تسجيل مصور على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن القضية المرفوعة تتمثل في توجيه اتهامات تتعلق بالانتماء الى تنظيم ارهابي والضلوع في جرائم ارهابية منها جريمة التسفير إلى بؤر التوتر، ضد راشد الغنوشي وعلى العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني.

وأبرزت أن القضية تم حفظها في 15 ماي 2019 دون القيام بالأبحاث اللازمة ، قبل أن الرجوع عن هذا القرار من قبل النيابة العمومية التى طلبت سماع العارضة وتلقي مالها من مؤيدات، وذلك بعد تحرك قام به الحزب لدى القطب، مؤكدة أن الأدلة التى تمتلكها ثابتة صوتا وصورة.

وكان الحزب الدستوري الحر أفاد في بيان أصدره بداية شهر ديسمبر الماضى بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259418

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2023 à 11h 52m |           
كسكسلو يرجع لاصلو. ولّي أصله واطي يبقى ديما واطي. في بداية الثورة كتبت المخلوقة هذه مقالا تشيد فيه بشباب الثورة. وتطلب الصفح عمّا اقترفته في عهد بن علي. الثورة لم تمت. وانشاء الله المرة الجاية يضرب الثوار عنقها ويرتاح الشعب منها للأبد.



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 04 جانفي 2023 | 12 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:18 14:58 12:31 07:32 06:00
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1017°-1118°-1018°-1020°-9
  • Avoirs en devises
    22812,9

  • (3 jan)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31453 DT        1$ =3,11000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 jan)   1831,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   