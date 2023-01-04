وزارة الصحة : 6.398.381 من التونسيين استكملوا الى حدود 2 جانفي الجاري التلاقيح المضادة للكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن 6.398.381 من التونسيين أتموا الى حدود 2 جانفي الجاري التلاقيح المضادة لكورونا، حيث تلقى 4.696.825 جرعتين من اللقاح و 1.701.556 شخصا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح (شخص أصيب سابقا بكورونا أو لقاح بجرعة واحدة).



ولفتت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة حملة التلاقيح المضادة لفيروس كورونا أن العدد الإجمالي للتلاقيح المنجزة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خلال شهر مارس 2021 والى حدود يوم 2 جانفي الجاري بلغ 13.287.877 تلقيحا تتوزع الى 7.217.256 تلقيحا بالجرعة الاولى و 4.696.825 تلقيحا بالجرعة الثانية و 1.254.567 تلقيحا بالجرعة الثالثة و 72.533 تلقيحا بالجرعة الرابعة فيما تم تطعيم 9466 بالجرعة الخامسة و 37 230 بجرعة السفر.



‏‏وجدّدت وزارة الصحة بالمناسبة دعوتها جمعين الراغبين/ات في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة "ايفاكس" المخصّصة للغرض





