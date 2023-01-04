وزير التشغيل يشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

وزير التشغيل يشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 48 ث
      
شدد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تطوير ورقمنة خدمات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل سيما فيما يتعلق بمتابعة تقدم تنفيذ مشروع إرساء منظومة ربط بين الطلب والعرض في مجال التشغيل قصد الملائمة بين عروض الشغل المتوفرة وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المختصة

وأكد نصر الدين نصيبي خلال جلسة عمل انتظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، على أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز حظوظ الباحثين عن شغل والراغبين في بعث المشاريع وتمكينهم من فرص الاندماج في سوق الشغل وتمكين القطاع الخاص من تحديد حاجياته من المهارات والكفاءات

وأضاف أنّ هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة والهادفة إلى تعزيز قدرات الشباب سواء في مجال ريادة الأعمال أو في مجال العمل المؤجر وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات من خلال الرفع من نسبة التأطير عبر تأمين التكوين حسب مقتضيات مواطن الشغل وخصوصياتها الفنية

وأكد على أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون الفني للاستفادة من التجارب المماثلة بهدف تعزيز قدرات الوكالة ورقمنة خدماتها

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