تونس تدين اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الاقصى

أدانت تونس بشدة اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الاقصى ، معتبرة أن في ذلك استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.



ودعت في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الاعزل، والتحرك السريع والفاعل من أجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.



كما جددت تونس الاعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الأبي في نضاله البطولي من أجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



تجدر الاشارة الى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء ، وسط انتشار أمني كبير من قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد.



