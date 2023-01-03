رونالدو مقبل على تحدي النصر بعد انتهاء مشواره في أوروبا

قال قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إن "عمله انتهى" في أوروبا، مشيرا إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه وذلك خلال تقديمه لاعبا في صفوف النصر السعودي اليوم الثلاثاء.



وانضم رونالدو، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).



وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 فاز فيها بالبطولة الإسبانية مرتين والكأس مرتين ورابطة أبطال أوروبا أربع مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

كما فاز بالبطولة الإيطالية مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة في ثلاث سنوات أمضاها في جوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالبطولة الإنقليزية الممتازة ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين ورابطة أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وأبلغ رونالدو مؤتمرا صحفيا "أنا فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي و في أوروبا، انتهى عملي".

وقال "فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية الأوروبية والآن، إنه تحد جديد في آسيا".

وأضاف رونالدو أن عددا من الأندية من أنحاء العالم أبدت اهتمامها بالتعاقد معه بعد رحيله عن يونايتد، لكنه آثر الانتقال إلى النصر لأنه يقدم له فرصة لأن يترك بصمته خارج الملعب.

وقال رونالدو "أنا ممتن للنصر، لمنحي هذه الفرصة لتطوير كرة القدم للجيل الشاب وللمرأة كذلك و بالنسبة لي، إنه تحد لكنني أيضا أشعر بسعادة غامرة وبالفخر".

وأضاف "يمكنني القول الآن، كانت أمامي العديد من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا وأمريكا وحتى في البرتغال، حاولت العديد من الأندية التعاقد معي، لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، لأطور ليس فقط كرة القدم وإنما جوانب أخرى من هذا البلد".

وتحاشى اللاعب البالغ عمره 37 عاما الرد على أسئلة بخصوص الانتقادات التي أثارها انتقاله إلى السعودية قائلا "أنا لاعب فريد، بالنسبة لي هذا عادي".

وقال رودي غارسيا مدرب النصر إن التعاقد مع رونالدو خطوة هائلة بالنسبة للبطولة السعودية.

وأبلغ الصحفيين "في حياتي، رأيت أن مهمة تدريب اللاعبين العظماء أمثال كريستيانو هي الأسهل فليس هناك ما يمكنني أن أعلمهم إياه".

وأضاف "كما قال، نحن هنا للفوز، لا شيء آخر. أريده أن يستمتع باللعب مع النصر والفوز مع النصر، هذا كل شيء".



