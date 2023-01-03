محمد الطيب اليوسفي يصدر كتابا بعنوان "دولة الغنيمة، من سقوط نظام بن علي إلى مأزق الانتقال الديموقراطي"

صدر هذا الأسبوع عن منشورات "ليدرز"، كتاب من تأليف محمد الطيب اليوسفي بعنوان "دولة الغنيمة، من سقوط نظام بن علي إلى مأزق الانتقال الديموقراطي".



ويتضمّن هذا الكتاب 350 صفحة، وفيه يستعرض الكاتب أسرار اندلاع الثورة وملابسات سقوط نظام بن علي وخفايا الانتقال الديموقراطي، ويروي عديد المواقف المفصلية التي أثرت على مسار البلاد. ويتميّز هذا الكتاب، وفق تقديم الناشر، "بالجمع بين الشهادة الحية والتحليل المعمق".



ويستحضر المؤلف في هذا الكتاب الأحداث التي جدّت يوم الجمعة 14 جانفي 2011 في قصر الحكومة بالقصبة وكيف علم محمد الغنوشي، الوزير الأول، بتسلسل الأحداث وكيف تسارعت المستجدات إثر ذلك وخلال الأيام والأسابيع الموالية.



كما يستعرض نظام العمل في رئاسة الحكومة وخصائص شخصية كل من المسؤولين السابقين في قصر الحكومة بالقصبة، محمد الغنوشي والباجي قايد السبسي والحبيب الصيد وطرق عملهم. ويروي المؤلف من خلال أمثلة حية، صعود الإسلام السياسي وبروز حركة النهضة ومحاولات الهيمنة على مفاصل الدولة كما يبيّن عديد الأخطاء التي تم اقترافها، في تقديره، والمزالق المتعددة التي كادت تعصف بالدولة.



ويشير الكتاب أيضا إلى "الضغوطات التي تسلطت آنذاك على الوزيرين الأولين ثم رئيس الحكومة ومحاولات إرباكهم ونشر الإشاعات الكاذبة وغيرها من الأساليب"، وفق ما جاء في مضمون الكتاب. كما يروي محمد الطيّب اليوسفي ما قاله له الباجي قايد السبسي عندما أعلمه راشد الغنوشي في نوفمبر 2011 عن اختيار المنصف المرزوقي، رئيسا مؤقتا للجمهورية، وأشار الكاتب إلى الحالة التي وجد عليها الحبيب الصيد رئاسة الحكومة عند تسلمه لمهامه في مطلع سنة 2015 إذ "تفاجأ بوجود 20 مستشارا ومكلفا بمهمة، فتولى إنهاء مهامهم وانتداب 150 ألف موظف إداري جديد، كما فوجئ بتوقف 238 مؤسسة من جملة 543 مؤسسة مصادرة، عن العمل وذلك إثر حكم الترويكا".



وتكمن أهمية هذا الكتاب بحسب الناشر، في الشهادات التي يقدمها المؤلف باعتباره كان قريبا من دوائر صنع القرار في القصبة، فقد شغل اليوسفي مهمة مدير ديوان الوزير الأول محمد الغنوشي، ثم مدير ديوان الوزير الأول الباجي قائد السبسي بعد الثورة، وعاد مجدّدا إلى رئاسة الحكومة ليشغل مدير ديوان رئيس الحكومة الحبيب الصيد بين فيفري 2015 وأوت 2016. وكان شغل أيضا منصب رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء من جانفي 2012 إلى جانفي 2015.



والدكتور محمد الطيب اليوسفي من مواليد 19 نوفمبر 1956 بمدينة سيدي بوزيد. وهو حائز على شهادة الدكتوراه وديبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، وحاصل على شهادة الأستاذية من معهد الصحافة وعلوم الإخبار. كما تولى التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة.



وصدر له في السابق كتاب آخر يحمل عنوان "المخاض العسير: خفايا حكومة الحبيب الصيد". كما تولى نشر عديد البحوث والدراسات في دوريات ونشريات مختصة.



