رئيسة الحكومة خلال لقائها الطبوبي وماجول: "ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح"

رئيسة الحكومة خلال لقائها الطبوبي وماجول: "ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح"

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 18:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خلال استقبالها اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، كلاّ من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ضرورة تنقية المناخات العامة، والعمل المشترك لإيجاد الحلول الملائمة وتوفير سبل النجاح في المرحلة القادمة بما فيه تغليب للمصلحة العامة وإعلاء لمصلحة الوطن.
ويأتي هذا اللقاء حسب ما جاء في بلاغ عن رئاسة الحكومة "تكريسا لسنة التشاور والحوار، وبمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة".



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