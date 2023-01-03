لم يجد قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد حول ولاية قابس في 11 ديسمبر 2020 والمتعلق بالانطلاق في استغلال فضاء لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 طريقه الى التنفيذ وبقي هذا الملف الحارق يراوح مكانه رغم أهميته.

وكان المرضى المصابون بالأمراض السرطانية وعائلاتهم قد استبشروا بصدور هذا القرار باعتباره سيساعد على تخفيف المعاناة التي يعيشونها حيث انهم يضطرون للتنقل الى صفاقس أو الى تونس العاصمة لجلب أدويتهم متكبدين بذلك أعباء كبيرة ومصاريف هم في غنى عنها.

وقد انتقد العديد من المرضى الذين التقى بهم مراسل " وات " بالمستشفى الجامعي بقابس التأخير المسجل في تجسيم هذا القرار مطالبين السلط المعنية بالوعي بالمعاناة التي يعيشونها بسبب الامراض المصابين بها والتي زاد في تعميقها اضطرارهم للتنقل الى خارج الولاية لجلب أدويتهم.

والقرار الصادر في المجلس الوزاري المنعقد في 11 ديسمبر 2020 حول فضاء تخزين الأدوية الخصوصية ليس الوحيد حول هذا الملف حيث تضمن كذلك المجلس الوزاري المنعقد حول ولاية قابس بتاريخ 22 أوت 2019 قرارا يقضي بالشروع في استغلال مركز تخزين الأدوية الخصوصية قبل موفى سنة 2019 في اطار اتفاقية تبرم للغرض بين الصندوق الوطني للتامين على المرض والمستشفى العسكري بقابس.

ومعلوم أن المستشفى الجامعي بقابس يشتمل على قسم جامعي لطب الاورام يغطي كامل منطقة الجنوب الشرقي وهو قسم سيتدعم بوحدة للمعالجة بالأشعة صدر مؤخرا طلب العروض الخاص بتركيزها.





