حزب العمال يعلن عن تنظيم احتجاج يوم 14 جانفي ويدعو إلى التمسّك باستحقاقات الثورة

أعلن حزب العمال، أنه سينظم احتجاجا يوم 14 جانفي الجاري مع الأحزاب الاجتماعية، وبصفة مستقلة عن جبهة الخلاص وعن الحزب الدستوري الحر، داعيا إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة.



وأكد الأمين العام للحزب حمة الهمامي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، تحت شعار "الشعبوية خراب والحل في تغيير جذري شامل"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 37 لتأسيس الحزب، ضرورة التفاف الشعب التونسي حول مطالبه والتمسك باستحقاقات الثورة والتصدي لكل معسكرات الثورة المضادة، على حد تعبيره.



واعتبر أنّ "صعود الشعبوية إلى الحكم ممثلة في رئيس الدولة، زادت من تأزم الأوضاع في البلاد على جميع المستويات"، مشيرا الى أن هذه الازمة ستظل متواصلة "بسبب انتهاج طريق الاستبداد الذي يُلّف بجلباب الشعبوية اليمينية المحافظة"، والتي قال إنه "لا حلّ لها الا برحيل كامل منظومة الفشل".



وصرح بأنّ المنطلق الحقيقي للحل هو تحقيق مطالب الشعب "وليس القيام بتسويات تحت أي ضغط لاعادة نفس المنظومة"، وفق تعبيره، مؤكدا أن حزب العمال يرفض بشدة "ان تكون برامج الانقاذ من منطلق الخيارات ذاتها التي فشلت وساهمت في تدمير تونس".



وفي ما يخصّ المحاكمات، عبّر حزب العمال عن تضامنه مع كل من يتم تتبعهم بموجب المرسوم 54 ، ومن بينهم الناشط الحقوقي العياشي الهمامي، وكذلك أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص ورضا بلحاج القيادي بالجبهة، مؤكدا دعمه ودفاعه المتواصل عن حرية التعبير.



