قال مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد باتريك كازال " نسعى الى ان يعبر المنتخب التونسي إلى الدور الثاني خلال كأس العالم لكرة اليد مع الحصول على نقاط في رصيده مشيرا الى ان كلّ شيء ممكن".

وأَضاف في تصريح لمندوبة وكالة "وات" بالمنستير على هامش حصة تدريبية للمنتخب الوطني صباح اليوم بالقاعة الأولمبية محمّد مزالي بالمنستير "لابّد لنا من أن نكون طموحين في هذه البطولة مع الإيمان بحظوظنا وقدراتنا على تحقيق افضل النتائج ."".

وأوضح أنّ اللاعبين يواصلون العمل والاستعدادات لكأس العالم لكرة اليد بعد ان عاد الفريق من دورة بولونيا التي فاز بلقبها وأظهر خلالها "أشياء جملية تدل على أن الفريق ما فتيء يتطور مشيرا الى انه مازال هناك عمل كبير لابّد من بذله" .



واضاف أنّه سيتم العمل خلال الأيام المتبقية في برنامج التحضيرات على " ايجاد أكثرانسجام وتواصل في اللعب بين اللاعبين واظهار فاعلية في الاداء ا الهجومي".

وذكر باريك كازال أنّ القائمة النهائية تبدو واضحة في ذهنه وانه من بين 18 لاعبا هناك حاليا 7 لاعبين ليس هناك نقاش حول تواجدهم في التشكيلة التي ستلعب المباراة الافتتاحية للمنتخب في المونديال مع منتخب البحرين .

واوضح أنّه وجه الدعوة ل 20 لاعبا لتوسيع مجال الاختيار فتم استدعاء كلّ من رامي حمام وريان زرياط.



وبيّن باتريك كازال أنّ الأمور في المنافسات الرياضية يمكن ان تتجه نحو الحسن أو العكس وأنّه يأمل أن تسير الامور في الاتجاه الايجابي دون تسجيل إصابات في صفوف اللاعبين حتى لا يضطر لتعويض من قد يصاب من اللاعبين .



ومن جهته أفاد الدولي السابق والمدرب الوطني المساعد للمنتخب الوطني لكرة اليد وسام حمام لمندوبة وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بالمنستير أنّ استعدادات المنتخب الوطني في مرحلة متقدمة وستختتم بمقابلتين وديتين مع المنتخب الجزائري يومي 4 و6 جانفي الجاري بالمنستير.

وقال "سنحاول تأكيد النتائج الممتازة التي تحققت في دورة بولونيا وتدارك النقائص وتاكيد نقاط القوّة وذلك قبل خوض أوّل مقابلة في المونديال ضدّ المنتخب البحريني".

وأوضح أنّه تم الاختيار على اللعب وديا مع المنتخب الجزائري لأنّ طريقة لعبه تشبه بعض الشيء لطريقة لعب المنتخب البحريني.

وأكد وسام حمام أنّ "حظوظ المنتخب كبيرة في المونديال وهي بأيدي اللاعبين فإذ كان اللاعبون منضبطين ويؤمنون بقدراتهم فسنصل إلى مستوى بعيد في البطولة " مضيفا "أنّ معنويات عناصر الفريق إلى حدّ الآن " ممتازة وقد أحسسنا أن هناك انضباط . والفريق متجانس وهناك ثلاثة حرّاس مرمى من طراز ممتاز ونأمل أن تكون جميع العوامل لفائدة المنتخب للخروج بنتائج طيّبة".



وأشار إلى أنّ منتخب البحرين منافس المنتخب التونسي في المباراة الاولى هو فريق ممتاز وبطل آسيا والثامن في الأولمبياد الأخيرة، فيما انتصر المنتخب البلجيكي مرتين على نظيره الفرنسي وقدم مردودا ممتازا وان جميع لاعبيه ينشطون في بطولات أوروبية وخاصة في البطولة الفرنسية ووصف المنتخب الدانماركي بانه منتخب عريق.

وقال وسام حمام إنّ ظروف التدريب في القاعة الأولمبية محمّد مزالي بالمنستير ممتازة باعتبار أنّ القاعة من أحسن القاعات في الجمهورية وان ظروف الإقامة هي الأخرى ممتازة وهذا ليس جديد في مجال التنظيم بالنسبة إلى جهة المنستير والرابطة الوطنية لكرة اليد.

يذكر ان بطولة العالم لكرة اليد ستقام من 11 الى 29 جانفى 2023 ببولونيا والسويد

ويفتتح المنتخب التونسي لكرة اليد سلسلة لقاءاته ضمن الدور الاول لبطولة العالم بمواجهة نظيره البحريني يوم الجمعة 13 جانفي 2023 بقاعة مالمو ارينا بالسويد ضمن منافسات المجموعة الثامنة.



وتتباري العناصر الوطنية في الجولة الثانية مع منتخب بلجيكا يوم الاحد 15 جانفي بنفس القاعة قبل ان تلاقي الدنمارك في الجولة الاخيرة يوم الثلاثاء 17 جانفي..



وفي ما يلي برنامج مقابلات المجموعة الثامنة



في قاعة مالمو ارينا

الجولة الأولى / الجمعة 13 جانفي 2023

البحرين - تونس

الدنمارك - بلجيكا



الجولة الثانية / الاحد 15 جانفي 2023

الدنمارك - البحرين

بلجيكا - تونس



الجولة الثالثة / الثلاثاء 17 جانفي 2023

بلجيكا - البحرين

تونس - الدنمارك



