عدد المنتفعين بقروض مؤسسات التمويل الصغيرتطور بنسبة 09ر8 بالمائة مع موفى سبتمبر 2022

فاق عدد المنتفعين بالقروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير في تونس 508 حريفا نشطا، الى موفى سبتمبر 2022، مسجلا تطورا بنسبة 09ر8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021



وارتفع متوسط قائم القروض الصغرى لكل منتفع بنسبة 11ر3 بالمائة، ليمر من 2954 دينار موفى سبتمبر 2021، الى 3046 دينار سنة 2022، وفق ما أظهره "مقياس التمويل الصغير" لشهر ديسمبر 2022، الذي نشرته سلطة رقابة التمويل الصغير



وبلغت القيمة الجملية للقروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، حوالي

1192 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 79ر3 بالمائة، مقارنة بالسنة الفارطة



وشهد متوسط هذه القروض ارتفاعا سنويا بنسبة 84ر0 بالمائة ليمر من مبلغ 3692 دينار الى 3723 دينار، مع موفى سبتمبر 2022



وبلغ عدد القروض النشطة، التي لازالت تسدد دفعاتها، حوالي 550971 قرضا، موفى سبتمبر 2022، لتسجل زيادة سنوية بنسبة 22ر8 بالمائة



وتطور متوسط ​​قائم كل قرض نشط، خلال نفس الفترة، بنسبة 3 بالمائة، ليبلغ 2812 دينار



ويذكر أن قطاع التمويل الصغير يضم 7 مؤسسات مختصة في هذا الشأن وهي شركات خفية الاسم اضافة الى مؤسسة تمويل صغير مكونة في اطار جمعياتي و نحو 288 جمعية للتمويل الصغير



