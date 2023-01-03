قال المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي ان المصالح الجهوية للتجارة تواصل الاشراف على توزيع مادة الزيت المدعم بمختلف الاحياء الشعبية بمدن الجهة، بالتعاون مع قوات الأمن الوطني، وذلك بهدف إيصال هذه المادة إلى مستحقيها .



وقامت المصالح ، وفق ما افاد به القاسمي اليوم الثلاثاء "وات"، بتوزيع 1600 لتر من الزيت النباتي المدعم على تجار الكاف الغربية والشرقية في انتظار توزيع 80 الف لتر اضافية على كامل معتمديات الولاية خلال الأيام القادمة.



واشار الى انه تم خلال شهر ديسمبر الماضي توزيع 140 الف لتر من الزيت المدعم على تجار الولاية وذلك في إطار العمل على توفير هذه المادة التي عرفت تذبذبا في التوزيع لفترة طويلة



