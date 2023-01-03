جندوبة: رفع اكثر من 290 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر المنقضي

جندوبة: رفع اكثر من 290 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر المنقضي

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 38 ث
      
رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة خلال شهر ديسمبر المنقضي 291 مخالفة اقتصادية موزعة بين مخالفات تتعلق بالترفيع في الاسعار وباعتماد البيع المشروط وبالمضاربة والاحتكار والفوترة وعدم اشهار الأسعار واستعمال الات وزن غير قانونية، وفق ما ورد في تقرير صدر يوم أمس الاثنين عن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

وترتب عن هذه المخالفات، وفق ذات التقرير، حجز اكثر من 500 كغ من البصل واكثر من 700 لتر من الزيت المدعم واكثر من 700 كغ من السكر واكثر من 50 قنطارا من مادة الفرينة وكميات من البيض والمياه المعدنية واللحوم البيضاء والحليب وغيرها.

وتأتي هذه المخالفات ومن ثمة عمليات الحجز، في اطار تنفيذ برنامج مكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة الذي اقرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة نوفل العلوي ل"وات".

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