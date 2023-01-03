اتحاد تطاوين ينتدب لاعب مستقبل رجيس احمد الحاضري

انتدب اتحاد تطاوين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللاعب احمد الحاضري لمدة 6 اشهر قادما من مستقبل الرجيش
وتعادل اتحاد تطاوين في اخر مباراة له مع النادي الصفاقسي بنتيجة 1-1 في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى
ويحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع في نهاية ذهاب المرحلة الاولى ب7 نقاط من 7 مقابلات ضمن المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك بمعية النادي الصفاقسي وهلال الشابة وامل حمام سوسة فيما يحتل النادي البنزرتي المركز الثامن والاخيرفي المجموعة ب5 نقاط.
وتعادل اتحاد تطاوين في اخر مباراة له مع النادي الصفاقسي بنتيجة 1-1 في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى
ويحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع في نهاية ذهاب المرحلة الاولى ب7 نقاط من 7 مقابلات ضمن المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك بمعية النادي الصفاقسي وهلال الشابة وامل حمام سوسة فيما يحتل النادي البنزرتي المركز الثامن والاخيرفي المجموعة ب5 نقاط.
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