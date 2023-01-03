اتحاد تطاوين ينتدب لاعب مستقبل رجيس احمد الحاضري

انتدب اتحاد تطاوين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللاعب احمد الحاضري لمدة 6 اشهر قادما من مستقبل الرجيش

وتعادل اتحاد تطاوين في اخر مباراة له مع النادي الصفاقسي بنتيجة 1-1 في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى

ويحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع في نهاية ذهاب المرحلة الاولى ب7 نقاط من 7 مقابلات ضمن المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك بمعية النادي الصفاقسي وهلال الشابة وامل حمام سوسة فيما يحتل النادي البنزرتي المركز الثامن والاخيرفي المجموعة ب5 نقاط.



