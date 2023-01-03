اتحاد تطاوين ينتدب لاعب مستقبل رجيس احمد الحاضري

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 11:21 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انتدب اتحاد تطاوين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللاعب احمد الحاضري لمدة 6 اشهر قادما من مستقبل الرجيش
وتعادل اتحاد تطاوين في اخر مباراة له مع النادي الصفاقسي بنتيجة 1-1 في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى
ويحتل اتحاد تطاوين المركز الرابع في نهاية ذهاب المرحلة الاولى ب7 نقاط من 7 مقابلات ضمن المجموعة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك بمعية النادي الصفاقسي وهلال الشابة وامل حمام سوسة فيما يحتل النادي البنزرتي المركز الثامن والاخيرفي المجموعة ب5 نقاط.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259357



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 03 جانفي 2023 | 11 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:17 14:57 12:31 07:32 06:00
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1019°-1018°-1018°-1218°-11
  • Avoirs en devises
    22973,4

  • (2 jan)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31020 DT        1$ =3,11014 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 jan)   1818,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   