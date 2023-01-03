الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي: "ايقاف خدمة البث لاذاعة "اي اف ام" وقناة "تونسنا" لعدم خلاص معاليم البث"

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
افاد الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي ان عملية ايقاف خدمة البث لكل من اذاعة "ابتسامة اف ام" (اي اف ام) والقناة التلفزية "تونسنا" تاتي اثر عدم احترام المؤسستين الاعلاميتين المذكورتين لبنود الاتفاقيتين المبرمتين مع الديوان وخاصة فيما يتعلق بخلاص معاليم البث .
واضاف الديوان في بلاغ اصدره اليوم الثلاثاء انه تم يوم امس الاثنين 2 جانفي 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا ايقاف خدمة البث الاذاعي لبرامج اذاعة "ابتسامة اف ام" وخدمة البث التلفزي لقناة "تونسنا"

واشارالبلاغ الى انه تم امضاء اتفاق جديد لجدولة الديون المتخلدة بذمة كل من المؤسستين الاعلاميتين ولم تلتزما ببنوده رغم التنبيه عليهما في عديدد المناسبات مضيفا الى ان الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي تولى اعلام كل من اذاعة ابتسامة اف ام وقناة تونسنا بتاريخ ايقاف خدمة البث دون تسجيل تجاوب يذكر .




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