اعوان نقل تونس يعودون الى العمل صباح الثلاثاء بعد التوصل الى اتفاق بشان صرف منحة نهاية السنة

أعلنت وزارة النقل ان حركة الجولان على شبكتي الحافلات والمترو وخطّ تونس- حلق الوادي- المرسى ستعود الى سالف نشاطها، صباح الثلاثاء، بعد ان تم الاتفاق مع الأطراف النقابية بشان موعد صرف منحة نهاية السنة لفائده أعوان شركة نقل تونس.



وأضافت وزارة النقل، ان هذه الخطوة تأتي بعد تعهد ممثلي الجامعة العامة للنقل باستئناف تأمين هذا المرفق العام خلال جلسة التفاوض التي ترأسها وزير النقل ربيع المجيدي بداية من الساعة منتصف ليل الليلة الفاصلة بين يومي 2 و 3 جانفي 2023 .



ونفّذ أعوان شركة نقل تونس امس الاثنين توقفا مفاجئا عن العمل في وقت اكد فيه وزير النقل ربيع المجيدي ، انه تم صرف أجوره الاعوان ومستحقاتهم من وصولات الأكل منذ يوم الخميس 29 ديسمبر 2022.



واوضح المجيدي في تصريح ادلى به مساء الاثنين لـ(وات) أن الوزارة تعهدت يوم 29 ديسمبر 2022 بصرف المنحة خلال الأيام الأولى من شهر جانفي 2023 دون ضبط يوم محدد وأن صرف المنحة شهد بعض التأخير نظرا لارتباطها بالمالية العمومية.









