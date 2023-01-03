رئيس الجمهورية يجتمع برئيسة الحكومة ويؤكد على ضرورة استمرارية المرافق العمومية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه، يوم الإثنين بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، ضرورة استمرارية المرافق العمومية و"التصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل"، قائلا في هذا الشأن أنه "لا وجود لأحد فوق القانون".



وأضاف الرئيس سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن "أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها".

وأبرز أن الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وعلى حق المواطنين في الأمن والعيش الكريم.

وذكر البلاغ أن اللقاء تطرق، علاوة على الوضع العام بالبلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، إلى "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار واختفاء بعض المواد من الأسواق".





