رئيس الجمهورية يجتمع برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ويبحث معه دور المجلس في متابعة عدد من الملفات

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، وتطرق إلى دور المجلس في متابعة عدد من الملفات، وإلى "ما يحصل بين الحين والآخر من تجاوزات يتولى المجلس إلى جانب وزارة العدل متابعتها وترتيب النتائج القانونية عنها"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.وأضاف ذات المصدر أن اللقاء تناول "حرص كل الأطراف على حسن سير المرفق العمومي للقضاء"، مشيرا إلى أن رئيس الدولة أكد على "أن الوظيفة القضائية هي أهم وظيفة، فبدون عدل لا يمكن أن يتحقق أي شيء".كما نظر اللقاء في حركة القضاة، التي ذكر بلاغ رئاسة الجمهورية أنها "تأخرت لعدة أسباب، ليس أقلها حرص كل الجهات على تحديد معايير موحدة لاستقلال الوظيفة القضائية".وجدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة "تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى اليوم إلى التسلل إلى مؤسساتها متحالفا مع أية جهة كانت للوصول إلى مآربه ويعتقد أنه فوق أي مساءلة أو جزاء".