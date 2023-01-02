المحكمة الإدارية تتلقى 7 طعون في أحكام دوائرها الاستئنافية المتعلقة بتشريعية 2022

أفادت المحكمة الإدارية، اليوم الإثنين، بأنٌها تلقّت إلى حدود اليوم 2 جانفي 2023 سبعة طعون مرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة المتعلّقة بنزاع نتائج الدّورة الأولى من الانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022.

وأضافت، في بلاغ لها اليوم، أن هذه الطعون تضمنت طعنا واحدا قدمته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مشيرة إلى أنه سيتمّ النّظر في كافّة الطّعون المذكورة من قبل الجلسة العامّة القضائيّة طبقا لٱجال وإجراءات القانون الانتخابي.

وأوضحت المحكمة أنها أبلغت الأطراف المعنية، منذ يوم الجمعة الماضي 30 ديسمبر 2022، بالأحكام المصرّح بها قبل التّاريخ المذكور وعددها 20 حكما، مؤكدة أنها ستستكمل اليوم تبليغ الأطراف المعنية بمآل الأحكام المصرّح بها بتاريخ يوم الجمعة 30 ديسمبر المنقضي، وعددها 35 حكما.

وكانت المحكمة تلقت في الطور الأول من نزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2022 (في دورها الأول) 55 طعنا، أصدرت في شأنها 40 حكما بالرفض شكلا و12 حكما بالرفض أصلا، في حين تم قبول ثلاثة طعون وتعديل نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت) وسليمان (نابل) وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).





