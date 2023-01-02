التونسي مهدي النفطي مدربا للوداد المغربي

أعلن الوداد المغربي صاحب لقب البطولة المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدرب التونسي المهدي النفطي خلفا للحسين عموتة.

ووقع النفطي، المولود لأم مغربية وأب تونسي كما يحمل الجنسية الفرنسية، عقدا لتدريب بطل أفريقيا والمغرب في بيت رئيس النادي بالدار البيضاء في انتظار الكشف الرسمي عن التفاصيل ومدة التعاقد في وقت لاحق.



