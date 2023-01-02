أعلن ديوان الخدمات المدرسية الاثنين، عن التمديد بصفة استثنائية في آجال التسجيل للثلاثي الثاني والثالث للانتفاع بخدمات ديوان الخدمات المدرسية إلى غاية 7 جانفي الجاري لفائدة التلاميذ المقيمين وأنصاف المقيمين.



وتتمثل مهام ديوان الذي تشرف عليه وزارة التربية في الاشراف على سير المطاعم والمبيتات المدرسية ودعمها والسهر على تحسين ظروف الاقامة بالمبيتات اضافة الى دعم النقل المدرسي وتطوير الحياة المدرسية.



ويتمتع بهذه الخدمات حسب ما ورد في الموقع الرسمي للديوان، أكثر من 79 ألفا و287 تلميذا.







