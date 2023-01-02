وزارة الدفاع تعلن عن فقدان عامل مدني تابع لها بالجنوب الشرقي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين ، أنها سجلت صباح امس الاحد "غياب أحد العملة المدنيّين التابعين للوزارة والعامل ضمن فريق مكلّف بفتح مسلك صحراوي بالقطاع الحدودي" (الجنوب الشرقي).

وأضافت الوزارة، في بلاغه، أن عمليّة البحث عن المعني بالأمر لاتزال جارية بالتنسيق مع السّلطات الأمنيّة التونسيّة واللّيبيّة بالمنطقة المتاخمة.



