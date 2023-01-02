وزارة الدفاع تعلن عن فقدان عامل مدني تابع لها بالجنوب الشرقي

وزارة الدفاع تعلن عن فقدان عامل مدني تابع لها بالجنوب الشرقي

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 19:21 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين ، أنها سجلت صباح امس الاحد "غياب أحد العملة المدنيّين التابعين للوزارة والعامل ضمن فريق مكلّف بفتح مسلك صحراوي بالقطاع الحدودي" (الجنوب الشرقي).
وأضافت الوزارة، في بلاغه، أن عمليّة البحث عن المعني بالأمر لاتزال جارية بالتنسيق مع السّلطات الأمنيّة التونسيّة واللّيبيّة بالمنطقة المتاخمة.

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