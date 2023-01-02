لوحت غرفتا حرفيي وتجار المصوغ بصفاقس، بغلق سوق الذهب بالمدينة العتيقة، وذلك في حال عدم التزام والي الجهة بتطبيق القانون واعفاء امين حرفة صنع المصوغ والحلي بصفاقس من مهامه.

وافاد رئيس الغرفة النقابية الجهوية بصفاقس لصانعي المصوغ، الهادي بوعزيز، في تصريح اعلامي خلال اجتماع غرف المصوغ انعقد اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، "بان مواصلة امين حرفة صنع المصوغ والحلي بصفاقس مهامه، بعد تجديد انتخابه سنة 2019 دون تسميته الى حد الآن، يعد خرقا لاحكام القانون عدد15 المؤرخ في 16 فيفري 2005، المنظم لحرفة صنع المصوغ معتبرا " ان كل المهام التي يقوم بها هذا الامين حاليا، من اختبار وبيع وشراء، تعد باطلة وغير قانونية".

واشار الى انه "سيتم رفع قضية ضد المعني بالامر من اجل مواصلة تاديته لمهامه منذ 2019 دون تسميته الى حد الآن".

من جهته قال، رئيس الغرفة النقابية الجهوية لتجار المصوغ بصفاقس، الطاهر غربال، "انه تم امهال والي الجهة مدة 15 يوما لتطبيق القانون واعفاء امين حرفة صنع المصوغ بصفاقس الحالي من مهامه، الذي احدث بلبلة في السوق اعتبارا لمواصلته عمله بطريقة غير شرعية، بعد التحفظات التي ابدتها مصالح وزارة الداخلية بشان تسميته مؤكدا "انه في حال عدم استجابة والي صفاقس الى مطلب اهل القطاع من حرفيين وتجار المصوغ، فانه سيتم اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، ابرزها غلق سوق الذهب بالمدينة العتيقة بعد 14 جانفي الجاري".

واعتبر ، ان امين حرفة صنع المصوغ يجب ان يتم تعيينه من داخل منظومة الاتحاد العام التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية وليس عبر الانتخابات"، وفق تقديره.

من ناحيته، اوضح امين حرفة صنع المصوغ والحلي بصفاقس، محمد الطريقي، في تصريح هاتفي لـ/وات/ "ان المجلس الحرفي للمصوغ والحلي بصفاقس المنتخب في 22 اوت 2019، والذي يتولى شخصه رئاسته، هو بصدد انتظار التسمية، بامر بالنسبة لامين حرفة المصوغ باعتباره رئيس المجلس الحرفي للمصوغ والحلي بصفاقس، وبمراسلة هذا الاخير من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية او وزارة السياحة تدعوه فيها الى عقد جلسة مع بقية اعضاء المجلس المنتخبين"، مشيرا الى ان "مواصلته لمهامه مع بقية اعضاء المجلس الحرفي للمصوغ والحلي بصفاقس المنتخبين، تعد شرعية وقانونية ولا دخل له ولاعضاء المجلس الحرفي للمصوغ والحلي بالجهة في الاجراءات الادارية لمؤسسات الدولة"



واضاف امين حرفة صنع المصوغ والحلي بصفاقس قوله "ان التشويش الحاصل حاليا من بعض حرفيي وتجار المصوغ بصفاقس وتلويحهم بغلق سوق الذهب بالمدينة العتيقة ومطالبتهم باعفاء امين حرفة صنع المصوغ والحلي بصفاقس، تقف وراءها اطراف تريد بث الفوضى في السوق وارباكه، من اجل دعم لوبيات الفساد واصحاب التدليس والتهريب في القطاع"، وفق تقديره.

يذكر ان سوق الذهب داخل المدينة العتيقة بصفاقس يعد حوالي 650 حرفي مصوغ وحوالي 500 تاجر مصوغ .

هب



