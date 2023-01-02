عروض جديدة لمسرحية "ذاكرة " في مدينة الثقافة

تحتضن قاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة العرض المسرحي "ذاكرة" للمخرج سليم الصنهاجي يومي 4 و 5 جانفي الجاري، وهو عمل من إنتاج شركة "آرتيس" للإنتاج بالشراكة مع مسرح الأوبرا وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية.



ويؤدي الأدوار في المسرحية الممثلون صباح بوزويتة ورضاء بوقديدة وعبد القادر بن سعيد. وتدور أحداث المسرحية المقتبسة من نص "العذراء و الموت" "لآربيل دورفمان"، في فضاء استشفائي للأمراض العقلية حيث تتواجد الشخصيات كنزة و مرتضى و ثالثهم طبيب.



وتجتمع في المسرحية الضحية بالجلاد في نفس المكان... ثنائيات بين الصفح و العقاب، بين الأمل و الانتقام، بين المحاسبة الفردية و القانون الى حدّ الجنون فضاء الجنون و أدواته، فتتوتّر الأحداث و تتواتر في تدافع بين الحاضر و الماضي، بين الشخصي و العام، بين الذاكرة الهرمة و النسيان الممنهج. وتتمرد الشخصيات على نفسها و على بعضها في حيوانية عابثة بالإنسان وبالكلمات.













