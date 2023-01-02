سليانة: القبض على 3 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة بالروحية

ألقى أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالروحية من ولاية سليانة القبض، أمس الأحد، على 3 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة أعمارهم 28 و46 و37 سنة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، مصدر أمني لـ"وات"

وأشار المصدر ذاته، من جهة أخرى، إلى أن الوحدات المذكورة حجزت أكثر من 500 علبة من المشروبات الكحولية معدة للبيع خارج المسالك القانونية، فضلا عن حجز 4 دراجات نارية دون وثائق وتحرير 8 مخالفات و2 محاضر مرورية.



