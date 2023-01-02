النادي الصفاقسي: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 3 فيفري القادم

دعت اللجنة المستلقة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ لها عن دعوتها لعقد جلسة عامة انتخابية لرئاسة و عضوية الهيئة المديرة للفريق وذلك يوم 3 فيفري القادم .

واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي ان تاريخ فتح الترشحات لرئاسة وعضوية النادي ستنطلق بداية من اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 وتغلق يوم 17 منه.

يذكر ان اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي قد قررت يوم 26 اوت المنقضي تعيين محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية للنادي خلفا لمنصف السلامي.





