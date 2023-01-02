النادي الصفاقسي: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 3 فيفري القادم

دعت اللجنة المستلقة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ لها عن دعوتها لعقد جلسة عامة انتخابية لرئاسة و عضوية الهيئة المديرة للفريق وذلك يوم 3 فيفري القادم .
واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي ان تاريخ فتح الترشحات لرئاسة وعضوية النادي ستنطلق بداية من اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 وتغلق يوم 17 منه.
يذكر ان اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي قد قررت يوم 26 اوت المنقضي تعيين محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية للنادي خلفا لمنصف السلامي.
واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي ان تاريخ فتح الترشحات لرئاسة وعضوية النادي ستنطلق بداية من اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 وتغلق يوم 17 منه.
يذكر ان اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي قد قررت يوم 26 اوت المنقضي تعيين محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية للنادي خلفا لمنصف السلامي.
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