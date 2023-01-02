النادي الصفاقسي: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 3 فيفري القادم

النادي الصفاقسي: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 3 فيفري القادم

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 17:13 قراءة: 0 د, 26 ث
      
دعت اللجنة المستلقة لانتخابات الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ لها عن دعوتها لعقد جلسة عامة انتخابية لرئاسة و عضوية الهيئة المديرة للفريق وذلك يوم 3 فيفري القادم .
واوضحت اللجنة المستقلة للانتخابات في بلاغ عبر الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي ان تاريخ فتح الترشحات لرئاسة وعضوية النادي ستنطلق بداية من اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 وتغلق يوم 17 منه.
يذكر ان اللجنة العليا للدعم للنادي الرياضي الصفاقسي قد قررت يوم 26 اوت المنقضي تعيين محمد الطرابلسي رئيسا للهيئة التسييرية للنادي خلفا لمنصف السلامي.


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