النصر السعودي يقدم رونالدو غدا الثلاثاء على طريقة ريال مدريد

سيقدم النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء غد, الثلاثاء, إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض, حسب ما افادت به اليوم الاثنين تقارير اعلامية سعودية.

وكان الفريق السعودي قد اعلن يوم الجمعة المنصرم رسميا ً تعاقده مع اللاعب الحائز الكرة الذهبية خمس مرات في صفقة تاريخية مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو.

وبحسب ذات المصادر يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو, لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم, سهرة اليوم في حدود الساعة 23 ليلا بالتوقيت المحلي التاسعة بتوقيت تونس),إلى الرياض العاصمة السعودية, عبر طائرة خاصة تقله من مدريد, رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانونيين, وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

وأضافت التقارير ان رونالدو ,"يخضع ظهر غد لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة" موضحة" أن كريستيانو رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض, حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم, وبيّنت أن إدارة النادي العاصمي حددت بشكل مبدئي غدا موعدا لتقديم "الدون" من خلال حفل عالمي في "مرسول بارك" على غرار ما فعله مسيرو ريال مدريد الإسباني عام 2009 في سانتياغو بيرنابيو".

وأضافت أن النجم البرتغالي سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين, فيما تبحث إمكانية نقل التدريبات إلى "مرسول" ليكون متاحا للجماهير بحضور 30 ألف متفرج للمرة الأولى.

كما أشارت إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية, وبالتنسيق مع الفرنسي رودي غارسيا, مدرب الفريق الأول لكرة القدم, ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير, وأكدت أن النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء بملعب مرسول بارك في الرياض.





