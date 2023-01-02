اختبارات الثلاثي الاول للمرحلة الابتدائية ستكون حسب التعلمات وتقدم البرامج (مديرة العامة للمرحلة الاولى للتعليم الابتدائي)

افادت المديرة العامة للمرحلة الأولى للتعليم الابتدائي، نادية العياري، اليوم الاثنين، ان اختبارات امتحان الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية التي ستجرى بداية من 9 جانفي الجاري والى حدود 14 من نفس الشهر، ستكون حسب التعلمات وتقدم البرنامج، مؤكدة أن التقييم سيكون من جنس التعلم.

وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التلاميذ الذين انقطع مدرسيهم عن التدريس لمدة تقارب 8 اسابيع، سيجرون الاختبارات الكتابية في المواد الأساسية حسب ما تعلموه وما اكتسبوه من معارف.

ولفتت الى أن مدرس الفصل يتولى اعداد الامتحانات حسب ما تم تقديمه من برامج خلال فترة الثلاثي الأول ويقوم متفقدو الدوائر بالتأشير على الامتحانات، مؤكدة انه لن يمر أي امتحان مخالف للمعايير المعمول بها.

وأشارت الى أن الاختبارات ستشمل فقط التعلمات الأساسية أي المواد الأساسية من علوم ورياضيات ولغات ويستثنى منها بقية المواد على غرار التربية الإسلامية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية والرياضة مشيرة الى ان هذا الاجراء يدخل في خانة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتقييم الحقيقي للتلاميذ في مكتسباتهم في المواد الأساسية.

وشدّدت على أنه سيتم في الثلاثي الثاني اجراء الاختبارات في جميع المواد دون استثناء.



وكانت وزارة التربية قد قررت تاجيل امتحانات الثلاثي الاول للمرحلة الابتدائية الى ما بعد عطلة الشتاء اي من 9 الى 14 جانفي وذلك لتعطل الدروس في العديد من المدارس لمدة وصلت الى 8 اسابيع بسبب مقاطعة المعلمين النواب وحاملي الاجازة التطبيقية في التعليم للدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.

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