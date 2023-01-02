شرعت بلديّة سوسة، منذ يوم الجمعة الماضي، في تنفيذ القسط الثالث من مشروع تطهير وتأهيل وتجديد شبكات التنوير العمومي واعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة بالمدينة العتيقة.

وأوضح رئيس بلدية سوسة، محمد إقبال خالد، لـ"وات"، أن البلديّة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع الى القيام باعادة شاملة لشبكات الانارة العمومية بالمدينة العتيقة وتأهيلها لتتوافق مع معطيات السلامة، وجعلها تحت أرضية بالكامل، وإزالة كل مظاهر الاسلاك الهوائية، وتركيز حاملات فوانيس متناسقة مع النمط التراثي لفضاء مدينة سوسة العتيقة.

وتشمل صفقة مشروع تطهير وتأهيل وتجديد شبكات التنوير العمومي بالمدينة العتيقة التدخل في بقيّة الشوارع والأنهج المتبقيّة التي لم يشملها التدخّل ضمن القسطين الأوّل والثاني، الى جانب إضاءة معلم القصبة والسور المحاذي له بكاشفات ضوئيّة من نوع اللاد المقتصدة للطاقة وذات إضاءة فنيّة تبرز جماليّة هذا المعلم.

كما تشمل الأشغال تركيز لوحة قيادة للتحكّم عن بعد في شبكة التنوير العمومي الجديدة وكذلك التحكّم عن بعد في التجهيزات الخاصّة بإضاءة المعلم.

يذكر الدراسات والملفات المتعلقة بمشروع الأشغال تم اعدادها بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وعن طريق مكتب دراسات مختص



