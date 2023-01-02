طارق بن ناصر: انطلاق حملة  تحسيسية لتشجيع  المواطنين على تعزيز التلاقيح  ضد فيروس كورونا

أكد المدير الجهوي للصحة بولاية تونس، طارق بن ناصر، اليوم الاثنين، انطلاق حملة تحسيسية ترمي الى تشجيع الإقبال على تعزيز التلاقيح ضد فيروس كورونا لتقوية المناعة ضد المتحورين اوميكرون bA5 و ba4( في ظل توقعات ببروز موجة جديدة من كورونا خلال أواخر شهر جانفي واوئل شهر فيفري القادم.



ودعا بن ناصر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، كافة المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الى الإقبال على التلاقيح وتعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا المستجد.



كما شدد على ضرورة الإقبال على التلقيح ضد النزلة الموسمية وخاصة للفئات المعرضة اكثر للإصابة والتأثر بالفيروس، على غرار أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، منبها الى اجتناب ملامسة الاطفال وخاصة منهم الرضع وضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار الفيروس.



وفي ما يتعلق بتطور الوضع الوبائي في ولاية تونس، بين بن الناصر ان الوضع مستقر حيث لم تسجل خلال الأربع وعشرون ساعة المنقضية أية حالة وفاة ليستقر العدد الجملي مند ظهور الوباء في حدود 2882 حالة وفاة مقابل عدم وجود إصابات بالفيروس في المستشفيات والمصحات الخاصة.



