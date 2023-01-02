تعتزم المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط خلال سنة 2023 إطلاق مبادرة دولية لإنشاء صندوق دولي لمساعدة الأطفال في حوض المتوسط بقطع النظر عن جنسياتهم أو أماكن إقامتهم أو لجوئهم.



وطالبت المنظمة، في بيان لها بمناسبة حلول السنة الجديدة، بتضافر الجهود الوطنية والدولية للقضاء على ظواهر الاعتداء على الأطفال وعلى الاتجار بهم والإلقاء بهم في قوارب الموت، مشددة على ضرورة أن يكون الوعي الإنساني بأهمية الطفولة وحتمية حمايتها ضمن أولوياتها القصوى.



وشددت المنظمة على ضرورة إيجاد حلول سريعة لملايين الأطفال المشردين وتمكينهم من وسائل العيش الكريم وعلى رأسها الصحة والتعليم والأمن، ومزيد الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية والمرضى وتخصيص ميزانيات وطنية ودولية للحد من معاناتهم.



ودعت المنظمة جميع أطراف للعمل على تحقيق المساواة لأطفال العالم واحتواء الأطفال اللاجئين والعمل على تخفيف الألم على مرضى السرطان والأمراض الخبيثة، داعية كل الأطراف الى العمل بجد لايجاد حلول لأطفال التوحد ورعايتهم وإدماجهم في المجتمعات و تذليل الصعوبات أمامهم.



وأشارت الى أن عدد الأطفال النازحين حول العالم تجاوز 36.5 مليون ، وهو أعلى رقم مسجل منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة الى أن هذا الرقم يشمل 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء، وما يقارب من 22.8 مليون طفل مشرد داخلياً بسبب الصراع والعنف.



وبينت أن منظمة الصحة العالمية كشفت عن أرقام شديدة الخطورة، حول كارثة العنف ضد الأطفال عموما، والعنف الأسري خصوصا، حيث أن ربع البشر تعرضوا للعنف الجسدي بينما كانوا أطفالًا، وأن 1 من كل 5 من الإناث، و 1 من كل 13 من الذكور قد تعرضوا لدرجة ما من درجات الاعتداء الجنسي في سني الطفولة.



وشددت المنظمة على أن هذه الأرقام الصادمة لا يمكن أن تتواصل مع هذه السنة الجديدة، وستواصل المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط العمل مع شركائها في رسالتها النبيلة من أجل عالم آمن للأطفال ايمانا منها بأن الأطفال هم مستقبل الشعوب وأن لا مستقبل لشعب لا يهتم بأطفاله الذين هم ثروته الحقيقية.



