الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 14:40 قراءة: 1 د, 12 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام مبارياتها على دفعتين:

الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى:
في ملعب صلاح دين بن حميدة مدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
الحكم: وليد المنصري
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
الحكم: بديس بن صالح
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
الحكم: حسني النايلي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
الحكم: أمين فقير
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
الحكم: جلال السحباني

الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
الحكم: محرز المالكي
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
الحكم: مجدي بالحاج علي
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
الحكم: بلال بوزيد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
الحكم: أسامة بن اسحاق
في ملعب حومة السوق بجربة
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
الحكم: هيثم القصعي




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259314



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 02 جانفي 2023 | 10 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:16 14:57 12:30 07:32 06:00
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1120°-1019°-1017°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   