الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيينات حكام الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام مبارياتها على دفعتين:
الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى:
في ملعب صلاح دين بن حميدة مدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
الحكم: وليد المنصري
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
الحكم: بديس بن صالح
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
الحكم: حسني النايلي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
الحكم: أمين فقير
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
الحكم: جلال السحباني
الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
الحكم: محرز المالكي
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
الحكم: مجدي بالحاج علي
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
الحكم: بلال بوزيد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
الحكم: أسامة بن اسحاق
في ملعب حومة السوق بجربة
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
الحكم: هيثم القصعي
الثلاثاء 3 جانفي 2023
المجموعة الأولى:
في ملعب صلاح دين بن حميدة مدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب تطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)
الحكم: وليد المنصري
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)
الحكم: بديس بن صالح
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)
الحكم: حسني النايلي
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)
الحكم: أمين فقير
في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)
الحكم: جلال السحباني
الأربعاء 4 جانفي 2023
المجموعة الثانية
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)
الحكم: محرز المالكي
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)
الحكم: مجدي بالحاج علي
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
الحكم: بلال بوزيد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)
الحكم: أشرف الحركاتي
في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)
الحكم: أسامة بن اسحاق
في ملعب حومة السوق بجربة
الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)
الحكم: هيثم القصعي
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