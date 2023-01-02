الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيينات حكام الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام مبارياتها على دفعتين:



الثلاثاء 3 جانفي 2023

المجموعة الأولى:

في ملعب صلاح دين بن حميدة مدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بقابس ( 14:00 س)

الحكم: الصادق السالمي

في ملعب نجيب الخطاب تطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي البنبلي ( 14:00 س)

الحكم: وليد المنصري

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:00 س)

الحكم: بديس بن صالح

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الأمل الرياضي بجربة ( 14:00 س)

الحكم: حسني النايلي

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - المستقبل الرياضي بالمحمدية ( 14:00 س)

الحكم: أمين فقير

في ملعب المرسى المعشب

المستقبل الرياضي بالمرسى - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:00 س)

الحكم: جلال السحباني



الأربعاء 4 جانفي 2023

المجموعة الثانية

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الشبيبة الرياضية بالعمران ( 14:00 س)

الحكم: محرز المالكي

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:00 س)

الحكم: مجدي بالحاج علي

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)

الحكم: بلال بوزيد

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - سبورتينغ بن عروس ( 14:00 س)

الحكم: أشرف الحركاتي

في ملعب المكنين البلدي

سبورتينغ المكنين - الترجي الرياضي الجرجيسي ( 14:00 س)

الحكم: أسامة بن اسحاق

في ملعب حومة السوق بجربة

الجمعية الرياضية بجربة - القوافل الرياضية بقفصة ( 14:00 س)

الحكم: هيثم القصعي









