سجّلت مدينة توزر، اليوم الاثنين، عودة التزوّد بمياه الشرب بنسق طبيعي بعد انقطاع دام يومين بسبب عطل فني طرأ على البئر العميقة توزر4، باستثناء بعض المناطق المرتفعة من المدينة التي ما تزال حتى صبيحة هذا اليوم تشكو انقطاع المياه أو ضعف التدفق، وفق رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد ساسي.



وبيّن ساسي، في تصريح لـ"وات"، أنه على الرغم من تدخّل الشركة لإعادة توزيع المياه بشكل عادي من خلال تغيير المضخة الخاصة بالبئر المذكورة وعودة التزود في حوالي 99 بالمائة من المناطق التي عانت الانقطاع اليومين الماضيين إلا أن مناطق أخرى ما زالت تشكو عدم وصول الماء بسبب وجودها في أماكن مرتفعة، مؤكدا أنه سيتم التدخل فنيا لضخ المياه حتى تصل لهذه المناطق.



هذا وتواصلت تشكيّات المواطنين في منطقة راس الذراع وعلى مستوى طريق النفليات من انقطاع مياه الشرب لليوم الثالث على التوالي، مؤكدين عدم علمهم بما طرأ من عطل وبانقطاع المياه ما سبب لهم صعوبات في قضاء شؤونهم خلال هذه الأيام.



