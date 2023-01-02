كرة اليد -19 لاعبا في قائمة المنتخب الجزائري للمواجهتين الوديتين امام نظيره التونسي يومي 4 و6 جانفي الجاري

أعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد رابح غربي عن قائمة من 19 لاعبا للمواجهتين الوديتين امام المنتخب التونسي يومي 4 و6 جانفي الجاري بالقاعة متعددة الاختصاصات محمد مزالي بالمنستير استعدادا للمشاركة في بطولة العالم 2023 المقررة من 11 إلى 29 جانفي الجاري ببولونيا والسويد.

وفي النسخة الثامنة والعشرين للمونديال، سيلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات قطر وصربيا وألمانيا.

اما المنتخب التونسي الذي كان توج خلال الاسبوع الماضي بدورة الامم الاربع الدولية ببولونيا فسيخوض غمار مونديال كرة اليد ضمن المجموعة الثامنة التي تضم ايضا البحرين وبلجيكا والدنمارك حامل اللقب.

وفي ما يلي قائمة لاعبي المنتخب الجزائري :

خليفة غضبان، يحيى زموشي، رضا عريب، ياسين جديد، ريان عبروس، رفيق بوناب، مختاركوري، وائل ملازم، مسعود بركوس، سفيان بن جيلالي، نور الدين هلال، هشام كعباش، عبد القادر رحيم، داود هشام، نوري سليم بن حليمة، سامي دوشي، أيوب عبدي، باستيان خرموش، زهير نعيم.



