سليانة: القبض على شاب بمكثر بحوزته كبسولات دواء داخلها مادة مخدرة

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسليانة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد الماضيين، من القبض على شخص، يعرف بالإتجار في المواد المخدرة، بينما كان بصدد بيع مادة مخدرة بمدينة مكثر، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر الامني اليوم الإثنين ل"وات " أن المظنون فيه يبلغ من العمر 22 سنة، وقد عثرت الوحدات الأمنية بطيات ثيابه على كبسولات دواء، إدعى أنها مسكن لآلام أسنانه، وبمزيد التثبت تبين ان بداخلها مسحوقا أبيض اللون، يشتبه في كونه مخدر الكوكايين.

وأشار إلى أنه وبعد استشارة النيابة العمومية بسليانة تم الاحتفاظ به

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