أعلنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في بلاغ لها، تأجيل الامتحانات المبرمجة ليوم الاثنين 2 جانفي 2023 الى موعد لاحق بسبب غياب وسائل النقل العمومي



وجاء إعلان كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية إرجاء الامتحانات متزامنا مع تأكيد شركة نقل تونس تسجيل اضطراب في مواعيد السفرات وكذلك عقب اعلان الغرف الجهوية للتاكسي الفردي بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس تنفيذ اضراب في القطاع.



وكانت شركة نقل تونس من جهتها أبلغت حرفاءها بتسجيل اظطراب في سفراتها على الشبكة الحديدية والحافلات على إثر الدعوة التي توجهت بها الجامعة العامة للنقل إلى منظوريها من أعوان الشركة من كل الأسلاك المهنية لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة.



وأكدت الشركة أنها ستتمكن من تخطي هذه المرحلة والمحافظة على هذا المرفق العام بدعم من سلطة الإشراف وبتضافر جهود كل الأطراف المتدخلة.



من جانبهم ينفذ سواق وأصحاب سيارات الأجرة "التاكسي الفردي" التابعين للغرف الجهوية باقليم تونس الكبرى اضرابا عن العمل اليوم 2 جانفي 2023 للمطالبة بإصدار الأمر المتعلق بإسناد الرخص





