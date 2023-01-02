جندوبة: تقدّم اشغال حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات

شهدت اشغال حماية مدينة غار الدماء من الفيضانات، تقدما ملحوظا ، وهي اشغال اعتمدت حفر خنادق عميقة مغطاة تضمن سيلان مياه الامطار باتجاه وادي مجردة، وتستهدف بالأساس حماية حي العمامريّة وحي الرجاء ووسط المدينة من سيلان مياه الامطار الجارفة والتي تتعرض لها المدينة كلما سجلت تساقطات مطرية، لاسيما في ظل وجود محيط جبلي، وفق رئيس البلدية قدور الشعّابي.



واوضح الشعّابي، اليوم الاثنين، في تصريح ل"وات" ان كلفة المشروع، الذي انطلق مع شهر ديسمبر المنقضي ومن المنتظر استكماله مع موفى السنة الجارية، تبلغ نحو 8 مليون دينار.



وكانت مدينة غار الدماء التي يشقّها وادي مجردة والمحيطة بسفوح جبلية حادة، قد تعرضت خلال السنوات المنقضية، وكلما تهاطلت الامطار، الى فيضانات اضرت بالبنية التحتية وداهمت مساكن المواطنين، وهو ما استوجب التفكير في حل ينهي معاناة متساكنيها ويضمن توقّيها من المخاطر القائمة.



وفي المقابل افاد عدد من متساكني مدينة غار الدماء، التي يقطنها اكثر من 70 الف ساكن، ان خطر الفيضانات يبقى قائما ما لم يقع جهر وادي مجردة وتهيئته وضمان قدرته على استيعاب كميات المياه القادمة من الجزائر منبع الوادي، وضمان عدم خروجها الى الاحياء السكنية المحاذية على الضفتين.



