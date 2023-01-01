الكرامة القابضة تطلق عملية التفويت في المساهمات العمومية في راس مال شركتي الطيران الجديد منتصف جانفي الجاري

كشفت الكرامة القابضة أنها ستطلق عملية التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال الطيران الجديد والطيران الجديد للخدمات الأرضية، منتصف جانفي 2023.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه الحكومة الى تعبئة مداخيل مصادرة وتخصيص، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 ، تقارب 656 مليون دينار.



وكانت الكرامة القابضة أطلقت، يوم 15 افريل 2022، طلب عروض دولي موجه الى بنوك الأعمال ومكاتب الدراسات لمرافقتها في عمليّة التفويت في المساهمات العموميّة المباشرة وغير المباشرة في شركتي الطيران الجديد والطيران الجديد للخدمات الأرضية.



وتمتلك الدولة مساهمات في حدود 85ر23 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد و 76ر2 بالمائة من رأس مال شركة الطيران الجديد للخدمات الأرضية.



وتمكنت وزارة المالية، الى موفي اكتوبر 2022، من تعبئة 54 مليون دينار فقط على شكل مداخيل مصادرة مقابل توقعات في حدود 200 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022.



يشار الى ان الطيران الجديد ، نقلت زهاء 3ر1 مليون مسافر الى موفي نوفمبر 2022، مقابل 502 ألف مسافر سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ 164 بالمائة وفق بيانات نشرتها وزارة النقل مؤخرا.







