المنتخب التونسي لكرة اليد يلاقي وديا نظيره الجزائري يومي 4 و6 جانفي الجاري

المنتخب التونسي لكرة اليد يلاقي وديا نظيره الجزائري يومي 4 و6 جانفي الجاري

Publié le Dimanche 01 Janvier 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يتبارى المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره الجزائري يومي 4 و 6 جانفي الجاري في مواجهة ودية مزدوجة بالقاعة متعددة الاختصاصات محمد مزالي بالمنستير على الساعة الخامسة بعد الزوال وذلك في اطار التخضيرات لمونديال كرة اليد.

وافادت الجامعة التونسية لكرة اليد انها قررت " تخصيص كل مداخيل المقابلتين لعائلة أسطورة كرة اليد التونسية المرحوم الحارس الحبيب ياقوتة لقاء ما قدمه لكرة اليد التونسية طوال مسيرته الرياضيةالحافلة " حسب ما جاء في بلاغ للجامعة".

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