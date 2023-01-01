ليلة رأس السنة: احباط 6 عمليات إجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 108 مجتازا بعد غرق مراكبهم

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، ليلة أمس السبت، من إحباط 6 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 108 مجتازا، من بينهم 94 مجتازا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن المتحدث باسم الحرس الوطني.



وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إحباط هذه العمليات، بعد أن تعرضت مراكب المجتازين للغرق بعرض البحر، مضيفا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، فضلا عن حجز المراكب والمحركات البحرية.







