قابس: بمناسبة رأس السنة الإدارية حملة للسلامة المرورية ودوريات في المفترقات الكبرى للمدن

نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بقابس والمكتب المحلي لهذه الجمعية بقابس المدينة، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الادارية الجديدة، حملة تحسيسية للسلامة المرورية بمفترق عين سلام.



وشارك في هذه الحملة التي وضعت تحت شعار " الأنانية ... غلبت الأولوية"، مصلحة شرطة المرور باقليم الأمن بقابس وفوج علي البلهوان للكشافة التونسية والمرصد الوطني لسلامة المرورية واستهدفت بالخصوص توعية أصحاب وسائل النقل المختلفة بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية ومن ذلك تجنب الافراط في السرعة والمجاوزة الممنوعة وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.



وتمركزت بمناسبة رأس السنة الادارية بمختلف المفترقات الرئيسية لمدن ولاية قابس دوريات من الأمن والحرس الوطنيين ضمن مجهود كان يرمي الى المحافظة على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور.



وقام والي قابس مصباح كردمين بزيارة عدد من هذه الدوريات، كما واكب الحملة التحسيسية للسلامة المرورية التي نظمتها الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بقابس منوها بالعمل المثمر الذي تقوم به هذه الجمعية في مجال السلامة المرورية.



