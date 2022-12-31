ارتفع مجموع الشعاب الاصطناعية من "عرجون" النخيل، التي انطلقت جمعية "أزرقنا الكبير" في تركيزها منذ مارس 2021 وإلى غاية 29 ديسمبر الجاري بخليج المنستير، الى 300 قصد إحياء المناطق البحرية المتضررة، وفق ما أفاد به (وات) اليوم السبت، المهندس الباحث في الصيد البحري والبيئة والناشط في الجمعية أمجد خير الدّين.

وأوضح خير الدين، أنه تم تركيز هذه الشعاب الاصطناعية قبالة سواحل صيادة وفي المسلك تحت المائي في جزيرة قوريا، وفي موقع سابق لتربية الأسماك في الأقفاص قبالة سواحل المنستير، مضيفا أنه تم تركيز 123 من الشعاب الاصطناعية من عرجون النخيل سنة 2021 ، وتم تركيز البقية مؤخرا قبالة منطقة سيدي الغدامسي بالمنستير.

من جهته، قال رئيس جمعية "أزرقنا الكبير" أحمد غديرة، إنّ عدّة مناطق بخليج المنستير قد تضررت نتيجة الصيد البحري الجائر أو تربية الأحياء المائية أو التلوث أو التغييرات المناخية وغيرها من الأسباب، بما يجعل تركيز هذه الشعاب الاصطناعية من عرجون النخيل عاملا اساسيا في إعادة المخزون السمكي الذي تراجع، وبالتالي مساعدة البحارة وخاصة الصغار منهم على تنمية مواردهم التي انخفضت كثيرا.

وأضاف أن هذه التجربة قد انجزت في خليج المنستير، استئناسا بتجربة سابقة أنجزها سنة 2021 مجمع البحارة بغنوش، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والتي كللت بالنجاح نظرا لما تلعبه الشعاب الاصطناعية من عرجون النخيل من دور في إعادة توطين صغار الأسماك ومحار البحر لتصبح مكانا لتفريخ الكلمار والقرنيط، ونظرا كذلك لدورها في الحماية من الصيد الجائر باستعمال الكيس أو الدرة التي تضر بقاع البحر.

وكانت جمعية "أزرقنا الكبير" أنجزت منذ سنة 2016 مشروعا لحماية قاع البحر من الأضرار التي يسببها رمي المراسي لوحدات الصيد البحري أو وحدات نقل الركاب بمقابل، والتي تجرف عشب البوزيدونيا، حيث قامت بتركيز 6 شعاب اصطناعية ايكولوجية يتراوح وزن الواحدة منها بين 6 و7 أطنان.



