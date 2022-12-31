اجمالي إصدارات الشركات المدرجة بالبورصة يبلغ 857 مليون دينار موفى نوفمبر 2022

بلغ اجمالي قيمة الإصدارات التي حققتها الشركات المدرجة بالبورصة والمرخص لها من طرف هيئة السوق المالية، مع موفى نوفمبر 2022، ما قدره 857 مليون دينار شملت 19 عملية، وفق ما اظهرته معطيات بتقرير حصيلة نشاط البورصة سنة 2022

وتتوزع هذه العمليات، الى 12 قرض رقاعي بقيمة 5ر762 مليون دينار منها قرض رقاعي اصدر وفق مبادئ المالية الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار الى جانب سبع عمليات ترفيع في راس المال بقيمة 5ر94 مليون دينار، حسب التقرير ذاته الصادر، امس الجمعة.

وتمكنت السوق المالية، في ما يهم القرض الرقاعي الوطني، من تعبئة 975ر2 مليار دينار للسنة المالية 2022، وهو ما يمثل 212 بالمائة من الهدف المبدئي المنشود والبالغ 400ر1 مليار دينار.

وافاد التقرير ان اداء السوق المالية خلال سنة 2022 كان ايجابيا في مجمله، اذ اتسم بقدرة ملحوظة على الصمود رغم تداعيات جائحة كوفيد - 19 والنزاع الروسي الاوكراني وعدم وضوح الرؤية السياسية والمالية العمومية المستنزفة.

وانهت البورصة سنة 2022 في المنطقة الخضراء ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 10ر15 بالمائة مقابل 34ر2 بالمائة خلال سنة 2021









