كشفت بورصة تونس ان مؤشرها الرئيسي "توننداكس" انهى سنة 2022 مرتفعا بنسبة 10ر15 بالمائة 2022 في حين حقق مؤشر "توننداكس 20"، الذي يضم 20 شركة الأكثر قيمة وسيولة، من جانبه، ربحا بنسبة 08ر18 بالمائة.



وأضافت بورصةى الاوراق المالية بتونس ان "توننداكس" تأثر خلال الأشهر الاخيرة من سنة 2022 بحالة الترقب السائدة بشان توقيع اتفاق مالي بين تونس وصندوق النقد الدولي وقد افضت هذه الوضعية الى تراجع المؤشر خلال اكتوبر ونوفمبر المنقضيين على التوالي بنسبة 20ر1 بالمائة و 68ر1 بالمائة



وتدارك "توننداكس"، سلسلة التراجعات ليرتفع خلال شهر ديمسبر 2022 بنسبة 31ر0 بالمائة علما وانه سجل على امتداد 2022 ارتفاعا بالاورو بنسبة 76ر6 بالمائة و 16ر14 بالمائة بالدولار



وانهي مؤشر "توننداكس" سنة 2022 عند مستوى 86ر 8109 نقطة في حين بلغ مؤشر "توننداكس 20" مع نهاية سنة 2022 مستوى 21ر3592 نقطة.



وارتفع اداء 10 مؤشرا قطاعيا ضمن المؤشرات القطاعية البالغ عددها 12 مؤشرا قطاعيا وشبة قطاعي لبورصة تونس، خلال سنة 2022، في حين تراجع اداء مؤشرين.



ونما مؤشر البنوك بنسبة 83ر36 بالمائة والتامين، 86ر3 بالمائة، والخدمات المالية، 65ر18 بالمائة، والتوزيع، 98ر7 بالمائة، ومواد النظافة الشخصية، 78ر0 بالمائة، والبناء ومواد البناء، 40ر24 بالمائة، والمواد الاساسية، 54ر12 بالمائة.



وسجلت بورصة تونس خلال سنة 2023 تراجعا لمؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 90ر15 بالمائة ومؤشر الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 87ر20 بالمائة.



