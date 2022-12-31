فوز الأمل الرياضي بحمام سوسة على النجم الرياضي بالمتلوي وديا 2-صفر

فوز الأمل الرياضي بحمام سوسة على النجم الرياضي بالمتلوي وديا 2-صفر

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 18:22 قراءة: 0 د, 9 ث
      
فاز الأمل الرياضي بحمام سوسة اليوم على النجم الرياضي بالمتلوي بنتيجة هدفين لصفر في مباراة ودية . وسجل لفريق الامل كل من فاتاحو 40' و فادي سليمان 83'

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