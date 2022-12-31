فاز الأمل الرياضي بحمام سوسة اليوم على النجم الرياضي بالمتلوي بنتيجة هدفين لصفر في مباراة ودية . وسجل لفريق الامل كل من فاتاحو 40' و فادي سليمان 83'
فوز الأمل الرياضي بحمام سوسة على النجم الرياضي بالمتلوي وديا 2-صفر
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