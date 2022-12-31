المصالح الرقابية بوزارة السياحية تواصل تامين حملات رقابة مشددة على مختلف الوجهات السياحية

أعلنت وزارة السياحة ان مصالحها تؤمن حملات مراقبة مشددة ستستمر الى غاية يوم غد الاحد للوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات السياحية، خاصة من حيث جودة الخدمات والاستقبال والتأمين الذاتي وذلك في إطار استعدادها للإحتفالات برأس السنة الإدارية الجديدة.



وأوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، ان مصالحها الرقابية تعمل على مستوى عدة وجهات التي تستقبل الحرفاء من تونس ومن الخارج.



وزار وزير السياحة محمد المعز بلحسين ، مساء امس، عددا من المؤسسات السياحية الراجعة بالنظر لمندوبية تونس الشمالية.



ودعا الوزير أصحاب المؤسسات السياحية إلى ضرورة توفير كل الظروف اللازمة لحسن استقبال الحرفاء التونسيين والأجانب مشددا على وجوب توفير أفضل الخدمات وايلاء مسألة التأمين الذاتي .





