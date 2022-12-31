وزيرة الأسرة تؤكد خلال زيارتها لمؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة الترفيع في المنحة المسندة للعائلة الكافلة بداية من السنة الإدراية الجديدة

أكدت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى اليوم السبت، خلال زيارتها لمؤسسة رعاية كبار السنّ بمنزل بورقيبة في ولاية بنزرت بمناسبة الاحتفال بحلول السنة الإداريّة الجديدة، مراهنة الوزارة على برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ من خلال الترفيع في المنحة المسندة للعائلة الكافلة من 200 دينار إلى 350 دينار شهريّا بكلفة جمليّة تفوق بـ 2.6 مليون دينار وذلك بداية من سنة 2023



وشددت آمال بلحاج موسى، التي كانت مرفوقة بوالي الجهة، الأهمّية القصوى التي تحظى بها فئة كبار السن والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات الموّجهة إلى المسنّين ضمن التوجّهات المستقبليّة للوزارة.

وذكرت أنّ سنة 2022 شهدت المصادقة يوم 29 سبتمبر 2022 خلال جلسة عمل وزاريّة تحت إشراف رئيسة الحكومة على الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 والرامية إلى تحسين نوعيّة حياة كبار السن وحفظ كرامتهم وتمكينهم من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، وتجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال رعاية المسنين.

وقالت الوزيرة إن الوزارة ستعمل خلال سنة2023 على تجهيز مؤسسة رعاية كبار السن بمنزل بورقيبة بلاقطات للطاقة الشمسية حرصا على الترشيد الطاقي والتحكم في كلفة الإنارة بالمؤسسة. وتفاعلت الوزيرة مع حاجة منظوري المركز لتعزيز آليات الترفيه لفائدتهم ودعم تواصلهم مع المحيط الخارجي، مؤكدة السعي أيضا لتعزيز الموارد البشرية المختصة في اطار الحرص على استغلال طاقة الايواء الجملية المقدرة بمائة سرير بهذه المؤسسة الرعائية النموذجية المنجزة باعتمادات تناهز 7 مليون دينار.

وتتكوّن مؤسسة رعاية كبار السنّ بمنزل بورقيبة من 5 وحدات عيش وقاعة استقبال كبرى ومطبخ جماعي وقاعة أكل وجناح تمريض، إلى جانب قاعة موزّع الإعلامية و7 مغازات وجناح للصلاة وقاعة حلاقة.





